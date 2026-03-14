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Propiedades residenciales en venta en Distretto di Blenio, Suiza

1 propiedad total found
Casa 11 habitaciones en Acquarossa, Suiza
Casa 11 habitaciones
Acquarossa, Suiza
Habitaciones 11
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Número de plantas 4
Suiza. El idílico entorno montañoso de Ticino, rodeado por el parque natural Valle di Blenio…
$1,32M
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