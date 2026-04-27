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Restaurantes en venta en Provincia de Norrbotten, Suecia

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Restaurante, cafetería 508 m² en Haparanda, Suecia
Restaurante, cafetería 508 m²
Haparanda, Suecia
Área 508 m²
Piso 1/1
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$341,225
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Agencia
International real estate agency Habita
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