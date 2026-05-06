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Apartamentos en la montaña en venta en Javea, Španjolska

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áticos
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2 habitaciones
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3 habitaciones
83
4 habitaciones
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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamento de lujo en la planta media con piscina comunitaria de jardín y zona de jardín, s…
$427,845
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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