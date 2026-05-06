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Apartamentos con Jardín en venta en Javea, Španjolska

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Ático Ático 5 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Piso 3/3
Ático moderno y espacioso con piscina comunitaria y zona ajardinada, ubicado en una zona pri…
$889,407
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Precioso ático de lujo con jardín y piscina comunitaria, ubicado cerca de la costa. Fecha…
$451,098
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamentos boutique de nueva construcción en Jávea, cerca de la playa y del centro de la c…
$447,610
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CoexCoex
Apartamento 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamento de lujo en la planta media con piscina comunitaria de jardín y zona de jardín, s…
$427,845
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamentos boutique de nueva construcción en Jávea, cerca de la playa y del centro de la c…
$563,872
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