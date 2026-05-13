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Villas cerca del club de golf en venta en Vera, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Villa maravillosa con un enorme jardín, terraza en la azotea iluminada por el sol y piscina …
$680,134
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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