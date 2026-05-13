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Apartamentos en la montaña en venta en Vera, Španjolska

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áticos
9
1 habitación
5
2 habitaciones
33
3 habitaciones
44
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$412,561
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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