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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Vera, Španjolska

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Apartamento 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 5
Un apartamento brillante en la planta baja con un precioso jardín, piscina estilo resort y e…
$309,761
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 5
Apartamento refinado en la planta baja con jardín privado, piscina cubierta climatizada y ac…
$328,413
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