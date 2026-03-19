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Adosados en la montaña en Venta en Velez Malaga, Španjolska

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Fantástica casa adosada frente al mar con amplias terrazas, piscina comunitaria y aparcamien…
$468,537
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Elegante casa adosada con terrazas orientadas al mar, acabados de alta gama y jardines priva…
$444,480
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