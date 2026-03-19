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Apartamentos con piscina en venta en Velez Malaga, Španjolska

áticos
3
1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
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5 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2/3
Magnífico apartamento con terraza privada, acceso a piscina y zona de juegos infantil, ubica…
$337,863
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 2
Impresionante apartamento con terraza cubierta, piscina e instalaciones familiares, perfecta…
$291,173
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Ático Ático 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 4/4
Lujosa casa dúplex de gran tamaño en la última planta con terraza en la azotea y piscina com…
$321,499
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AuraAura
Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2
Apartamento increíble con terraza privada, acceso a una piscina y un parque infantil situado…
$336,797
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Ático Ático 2 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 5
Ático excepcional con una terraza generosa, acceso a la piscina y hermosos jardines situados…
$302,768
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