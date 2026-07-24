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Casas con piscina en Venta en Torrox, Španjolska

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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Brillante casa adosada nueva con terraza en la azotea y vistas panorámicas al mar, situada e…
$483,793
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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