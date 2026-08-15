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Villas del lago en venta en Torrevieja, Španjolska

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca de la pl…
$665,521
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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