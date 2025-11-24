Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torrevieja
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Garaje

Adosados con garaje en Venta en Torrevieja, Španjolska

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Número de plantas 2
We offer a magnificent townhouse in the Residential la Laguna residential complex with a pri…
$314,129
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 1/2
For sale a new two-storey duplex in a gated residential complex in a residential area of the…
$355,236
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir