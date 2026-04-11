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Dúplex con Terraza en venta en Torrevieja, Španjolska

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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina com…
$376,070
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
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