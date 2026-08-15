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Apartamentos con piscina en venta en Torrevieja, Španjolska

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áticos
354
1 habitación
309
2 habitaciones
1311
3 habitaciones
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31 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Número de plantas 5
Moderno apartamento en planta baja con terraza privada, piscina en la azotea y zonas de ocio…
$311,583
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Ático cautivador con terraza privada en la azotea, acceso a spa y vistas panorámicas, situad…
$410,471
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Piso 1/1
Dúplex increíble en la última planta con una impresionante vista al lago, terraza privada en…
$403,775
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1
Apartamento luminoso con vistas al jardín, pistas de paddle tennis y zonas de juegos para ni…
$334,241
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Ático urbano listo para llave con interior moderno, amplias terrazas y piscina a solo 200 me…
$402,904
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/2
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$329,410
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 3
Magnífico apartamento en planta baja con jardín privado, spa y acceso a piscina, ubicado en …
$401,591
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 3/3
Ático premium con terraza en la azotea, pistas de pádel y gimnasio de lujo, enclavado en un …
$435,984
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Ático en Aldea del Mar – Torrevieja Exclusivo ático de estilo rústico situado en el presti…
$388,453
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Apartamento en Torrevieja, Španjolska
Apartamento
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Experiencia Luxury Living en el Proyecto Residencial Premier de Torrevieja Descubre comodida…
$331,545
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Apartamento moderno con amplia terraza, piscinas tipo resort y aparcamiento para bicicletas,…
$357,697
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 1
Elegante dúplex en planta baja con patio privado, piscinas estilo resort y cancha de pádel, …
$299,650
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 6/6
Ático de playa de lujo de alta gama con vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina a…
$1,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Atractivo apartamento en la planta baja con jardín exterior, piscinas familiares y pista de …
$381,152
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/2
Dúplex de lujo en la planta superior con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria …
$366,226
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
Encantador apartamento en la playa de la ciudad con una acogedora terraza privada, piscina c…
$226,977
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Apartamento en Torrevieja, Španjolska
Apartamento
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Descubra apartamentos de moda situados en un complejo de reciente construcción en Alicante T…
$302,462
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Vivienda en venta al lado del mar con jardin o soliarium, garaje, 3 piscinas,fitness,zonas p…
$436,862
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en la playa con vistas al mar, gran terraza y piscina comunitaria a 100 …
$491,448
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático de playa de la ciudad con gran azotea, vistas al mar, piscina y sauna a solo 200 metro…
$369,210
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Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en planta baja con jardín, piscina, gimnasio y bar al aire libre ubicado en una …
$328,990
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Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Impresionante ático dúplex con una amplia terraza en la azotea, piscina infinita comunitaria…
$370,877
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Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Fantástico apartamento en planta baja con amplia terraza, jardín, piscina infinita comunitar…
$324,372
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 1/2
Dúplex premium en la última planta con terraza privada en la azotea, zonas verdes y piscinas…
$345,928
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 1/5
Precioso apartamento de playa con terraza compartida en la azotea y piscina, perfectamente u…
$333,673
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Apartamento 2 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/3
Situado a pocos minutos a pie del mar, estos apartamentos contemporáneos en Torrevieja ofrec…
$375,290
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