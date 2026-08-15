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Apartamentos en la montaña en venta en Torrevieja, Španjolska

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áticos
354
1 habitación
309
2 habitaciones
1311
3 habitaciones
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13 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Ático cautivador con terraza privada en la azotea, acceso a spa y vistas panorámicas, situad…
$410,471
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1
Apartamento luminoso con vistas al jardín, pistas de paddle tennis y zonas de juegos para ni…
$334,241
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/2
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$329,410
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 3
Magnífico apartamento en planta baja con jardín privado, spa y acceso a piscina, ubicado en …
$401,591
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Apartamento moderno con amplia terraza, piscinas tipo resort y aparcamiento para bicicletas,…
$357,697
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 1
Elegante dúplex en planta baja con patio privado, piscinas estilo resort y cancha de pádel, …
$299,650
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Atractivo apartamento en la planta baja con jardín exterior, piscinas familiares y pista de …
$381,152
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Apartamento 1 habitacion en Torrelamata, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Acogedor apartamento con mucho sol en Viñamar 5 en La Mata - Torrevieja, muy cerca del mar y…
$128,119
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
New-Build Flats in Innovative Project Close to the Sea in Torrevieja Welcome to the new l…
$305,991
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Apartamento 3 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Le presentamos un moderno apartamento de esquina en el edificio Natura en La Mata a tan solo…
$183,027
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Oferta exclusiva - un ático de lujo situado en una prestigiosa zona residencial en la parte …
$484,483
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Apartamento en Urbanizacion Privada, muy solicitada de la zona de La Mata, de dos dormitori…
$142,330
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Apartamento 2 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Se vende apartamento con vistas a la Salinas en La Mata, Torrevieja, cerca de la playa a tan…
$129,195
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