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Apartamentos con piscina en venta en Torremolinos, Španjolska

áticos
7
2 habitaciones
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3 habitaciones
22
4 habitaciones
10
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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 1/5
Precioso apartamento en planta baja en primera línea de playa que cuenta con jardín privado,…
$795,104
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4
Prestigioso ático grande con terraza y una impresionante vista al mar, situado en una comuni…
$780,182
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/6
Precioso apartamento de playa con amplia terraza y jardín privado en un residencial premium …
$735,105
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 6
Increíble apartamento en la planta baja con spa interior, piscina exterior y jardines ajardi…
$578,511
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