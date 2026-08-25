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Apartamentos en la montaña en venta en Torremolinos, Španjolska

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áticos
14
1 habitación
13
2 habitaciones
47
3 habitaciones
45
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22 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 4
Pisos Chic con Vistas al Mar en Torremolinos España Torremolinos, situada en la Costa del So…
$756 036
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Ático Ático 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$848 200
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$739 309
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$472 241
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$761 087
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/6
Precioso apartamento de playa con amplia terraza y jardín privado en un residencial premium …
$735 105
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$584 570
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Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$1,16M
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Ático Ático 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$1,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 4
Pisos Chic con Vistas al Mar en Torremolinos España Torremolinos, situada en la Costa del So…
$706 020
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Ático Ático 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Piso 5
Apartamento en primera línea de playa con vistas panorámicas al mar en Torremolinos, Málaga …
$1,86M
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Ático Ático 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$1,53M
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Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Número de plantas 4
Pisos y Áticos en primera línea de playa en Torremolinos, Costa del Sol Los exclusivos pisos…
$1,56M
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Ático Ático 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 4
Pisos y Áticos en primera línea de playa en Torremolinos, Costa del Sol Los exclusivos pisos…
$1,61M
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 1
Primera planta, gran apartamento familiar con piscina comunitaria y gimnasio en una zona tra…
$660 273
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 4
Pisos Chic con Vistas al Mar en Torremolinos España Torremolinos, situada en la Costa del So…
$656 619
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Ático Ático 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 6/6
Ático cautivador con impresionantes vistas al mar, gimnasio y piscina cubierta climatizada s…
$629 250
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 1/5
Precioso apartamento en planta baja en primera línea de playa que cuenta con jardín privado,…
$795 104
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$591 447
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 4
Pisos y Áticos en primera línea de playa en Torremolinos, Costa del Sol Los exclusivos pisos…
$891 074
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Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 6
Increíble apartamento en la planta baja con spa interior, piscina exterior y jardines ajardi…
$578 511
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Apartamento 1 habitación en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$559 353
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