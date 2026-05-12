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Villas con piscina en venta en Torre-Pacheco, Španjolska

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11 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionantes vistas al ma…
$480,762
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Encantadora villa enorme con piscina privada, sótano del patio inglés y acabados de lujo sit…
$958,179
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
Moderna y acogedora villa equipada con piscina privada y una enorme terraza en la azotea ubi…
$306,932
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa brillante con piscina, amplia terraza en la azotea y aparcamiento privado situada en u…
$359,708
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Villa 5 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 1
Espaciosa villa con piscina privada, jardín, gran terraza en la azotea y vistas panorámicas …
$783,608
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MontbelMontbel
Villa 5 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Villa espaciosa y radiante con reuniones en la azotea, piscina privada y espacio abierto sin…
$987,067
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Hermosa villa equipada con piscina privada y una gran terraza en la azotea ubicada cerca de …
$369,210
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Opulenta villa llave en mano con terraza en la azotea, situada en un resort con laguna de pl…
$453,083
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Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Fantástica villa con piscina, situada dentro de un prestigioso resort con una laguna de play…
$342,525
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Villa impresionante con vistas panorámicas, piscina privada y un exuberante patio situado en…
$380,266
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