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Villas en la montaña en venta en Torre-Pacheco, Španjolska

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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa brillante con piscina, amplia terraza en la azotea y aparcamiento privado situada en u…
$359,708
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Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Fantástica villa con piscina, situada dentro de un prestigioso resort con una laguna de play…
$342,525
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AdriastarAdriastar
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Villa impresionante con vistas panorámicas, piscina privada y un exuberante patio situado en…
$380,266
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