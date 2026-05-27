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Adosados con piscina en Venta en Torre-Pacheco, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Encantadora casa adosada con terraza privada, amplia terraza en la azotea y acceso a la pisc…
$254,889
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Una casa adosada increíble con acceso a la piscina comunitaria, terraza privada en la azotea…
$266,528
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