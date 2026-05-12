Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torre-Pacheco
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Jardín

Áticos con Jardín en Venta Torre-Pacheco, Španjolska

;
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3
Impresionante ático con terraza en la azotea, piscina comunitaria y zonas verdes en una zona…
$457,814
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 1/2
Elegante dúplex en la última planta con terraza en la azotea, situado dentro de un complejo …
$276,704
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir