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Bungalow con garaje en venta en Torre-Pacheco, Španjolska

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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
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Área 78 m²
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