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Apartamentos del lago en venta en Torre-Pacheco, Španjolska

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áticos
44
2 habitaciones
104
3 habitaciones
106
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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 1/2
Elegante dúplex en la última planta con terraza en la azotea, situado dentro de un complejo …
$276,704
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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