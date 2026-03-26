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Villas con Jardín en venta en Tarifa, Španjolska

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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 390 m²
Villa está situada en el Parque Natural de Los Arcornocales un lugar protegido y privilegiad…
$835,258
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Parcela urbana de 2.500 m2 en el Cuarton a 10 min en coche a Tarifa. Actualmente tiene una e…
$292,883
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
En la localidad gaditana de Tarifa, en el camino que nos lleva a Santuario de la Virgen de l…
$390,510
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AuraAura
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