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Villas con garaje en venta en Tarifa, Španjolska

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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Vendo casa en pleno centro de Tarifa ,lista para entrar a vivir.Vivienda única en el pueblo …
$1,68M
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
En la localidad gaditana de Tarifa, en el camino que nos lleva a Santuario de la Virgen de l…
$390,510
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