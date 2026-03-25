Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Tarifa
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Terraza

Áticos con Terraza en Venta Tarifa, Španjolska

Ático Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Precioso ático situado en la zona de la playa con vistas al mar perteneciente a una bonita u…
$417,189
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ático con maravillosas vistas a la playa de Los Lances. Se encuentra en urbanización con ja…
$390,510
Dejar una solicitud
Ático Ático en Tarifa, Španjolska
Ático Ático
Tarifa, Španjolska
Área 88 m²
Vendo magnífico ático duplex en el centro de Tarifa ,la vivienda incluye parking y trastero …
$488,138
Dejar una solicitud
OneOne
Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ático dúplex de reciente construcción con calidades de lujo. Se encuentra en zona centro de…
$428,476
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Precioso ático en Edificio ventura ,disfruta de vistas al mar desde su terraza privada y des…
$390,510
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
ÚLTIMO ÁTICO A LA VENTA EN LA NUEVA PROMOCION DE OBRA NUEVA EDIFICIO VENTURA OCEAN VIEW ,DIS…
$466,443
Dejar una solicitud
Nils OttNils Ott
Ático Ático 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Ático dúplex en edificio del año 2018 con piscina en la azotea comunitaria. Es una tercera …
$650,850
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir