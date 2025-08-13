Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Serranía de Ronda
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Serranía de Ronda, Španjolska

Ronda
6
Casa Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Ronda, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Ronda, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 398 m²
Villa exclusiva en Arriate, Ronda. Presenta esta imponente villa en la Serranía de Ronda, un…
$502,236
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 7 habitaciones en Ronda, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Ronda, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 690 m²
Ronda. Propiedad extraordinaria con múltiples posibilidades: Home or hotel business ¿Estás a…
$496,396
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Cortes de la Frontera, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Cortes de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Finca rústica en una ubicación remota. Ideal para los amantes de la naturaleza, la familia y…
$408,084
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Cortes de la Frontera, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Cortes de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Finca rústica en una ubicación remota. Ideal para los amantes de la naturaleza, la familia y…
$408,084
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Jubrique, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Jubrique, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Dormitorios, 2 Baños, Construido 110 m2, Terraza …
$349,786
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 7 habitaciones en Ronda, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Ronda, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Casa de 360 m2 con local en la ciudad de Ronda. En la planta baja hay un garaje de 120 m2 y …
$419,743
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 7 habitaciones en Ronda, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Ronda, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 690 m²
Ronda. Propiedad extraordinaria con múltiples posibilidades: Home or hotel business ¿Estás a…
$496,396
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 7 habitaciones en Ronda, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Ronda, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Casa de 360 m2 con local en la ciudad de Ronda. En la planta baja hay un garaje de 120 m2 y …
$419,743
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Gaucin, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Gaucin, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Presentamos una impresionante casa unifamiliar, situada en Gaucín, en una calle muy tranquil…
$490,556
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Gaucin, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Gaucin, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Presentamos una impresionante casa unifamiliar, situada en Gaucín, en una calle muy tranquil…
$490,556
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 7 habitaciones en Ronda, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Ronda, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Casa de 360 m2 con local en la ciudad de Ronda. En la planta baja hay un garaje de 120 m2 y …
$419,743
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Cortes de la Frontera, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Cortes de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Finca rústica en una ubicación remota. Ideal para los amantes de la naturaleza, la familia y…
$408,084
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Jubrique, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Jubrique, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Dormitorios, 2 Baños, Construido 110 m2, Terraza …
$349,786
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Jubrique, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Jubrique, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Dormitorios, 2 Baños, Construido 110 m2, Terraza …
$349,786
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Serranía de Ronda, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir