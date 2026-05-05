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Casas en Venta en Sierra de Tramontana, Španjolska

;
Santa Ponsa
44
Andrach
18
Casa Borrar
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122 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Villa de lujo en venta en Santa Ponsa, Palma de Mallorca (España) — €3,750.000• Ubicación: M…
$4,40M
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Castillo en Palmanova, Španjolska
Castillo
Palmanova, Španjolska
Área 745 m²
Villa en Baleares
$13,98M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Villa en Baleares
$4,60M
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AdriastarAdriastar
Castillo 3 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 375 m²
Villa en Baleares
$2,15M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 536 m²
En venta es una villa de lujo de clase premium, en construcción, en uno de los mejores lugar…
$11,49M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 820 m²
Villa Vista Mar y Golf se encuentra en Nova Santa Ponsa. Este lugar no sólo ofrece fantástic…
$5,23M
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MontbelMontbel
Castillo 4 habitaciones en Son Caliu, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Son Caliu, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 354 m²
Presentamos a su atención una villa con orientación sur, situada en una zona residencial de …
$5,75M
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Castillo 7 habitaciones en sa Mola, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
sa Mola, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 145 m²
La icónica Villa Italia en el corazón del puerto de Andrac está a la venta junto con el proy…
$11,04M
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Castillo 5 habitaciones en Bendinat, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Villa mediterránea! Esta impresionante propiedad cuenta con una superficie total de parcela …
$2,15M
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Castillo 6 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Situado en una de las calles más bellas de Nova Santa Ponsa, en un pequeño, verde y muy aisl…
$3,95M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Presentamos a su atención una impresionante villa en construcción en la zona deseada de Sant…
$3,43M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Villa en Baleares
$1,51M
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 395 m²
Piso 2
Casa en Baleares
$4,02M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Le presentamos una increíble oportunidad de convertirse en el propietario de una villa de lu…
$2,31M
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Castillo 6 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 540 m²
La propiedad única situada en Port Andrach está en venta por Imperial Properties. Trate de l…
$13,36M
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Castillo 5 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 766 m²
Villa en Baleares
$5,77M
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Castillo 6 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 868 m²
Villa de lujo con vistas al mar de la más alta calidad, muy cerca de la playa (350 m), dispo…
$5,69M
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Castillo 4 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 690 m²
Villa en Baleares
$3,49M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 622 m²
Bienvenido a una amplia villa situada en la prestigiosa zona de Nova Santa Ponsa en una de l…
$2,79M
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Castillo 5 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 014 m²
Exclusiva villa en el océano en la prestigiosa zona de Sol de Mallorca, Calvia, Mallorca, Is…
$29,05M
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Castillo 4 habitaciones en ses Illetes, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
ses Illetes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Villa en Baleares
$8,15M
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Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 666 m²
¡Bienvenido a esta villa en Santa Ponsa, Calvia, Mallorca! Esta impresionante propiedad ofre…
$4,94M
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Castillo 6 habitaciones en Sierra de Tramontana, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Sierra de Tramontana, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Bienvenidos a esta hermosa finca en Calvia, Mallorca, situada en 33.000 metros cuadrados de …
$9,24M
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Castillo 3 habitaciones en Bendinat, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 494 m²
Excelente casa en venta en Costa den Blanes. La villa fue construida sobre una parcela de 1.…
$9,88M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 521 m²
Esta villa moderna, construida con la participación del famoso arquitecto de Ma York Alejand…
$5,64M
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Castillo 3 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Bienvenido a esta encantadora villa situada en la popular zona de El Toro de Calvia. Este al…
$764,538
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Castillo 4 habitaciones en Sierra de Tramontana, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sierra de Tramontana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 312 m²
Mansión al estilo del Finn, situado en la pintoresca ciudad de Calvia, situada en la pintore…
$2,90M
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Castillo 3 habitaciones en Andrach, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Andrach, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Casa en Baleares
$931,767
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Castillo 5 habitaciones en Palmanova, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 475 m²
Este nuevo proyecto de construcción comenzará en la segunda mitad de 2023. Esta magnífica ca…
$4,36M
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Esta elegante villa independiente se encuentra en el complejo residencial Marina Golf en San…
$2,07M
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