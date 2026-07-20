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Villas con Jardín en venta en Santa Pola, Španjolska

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4 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Hermosa villa con piscina privada, jardín y sótano ubicada en una zona tranquila cerca de Al…
$496,615
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Villa 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Número de plantas 2
Gran chalet familiar con piscina y enorme parcela situado en una zona residencial cerca de A…
$618,051
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Villa 8 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 2
Preciosa villa con piscina privada, jardín y nivel de sótano situada en una zona tranquila c…
$449,369
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Value OneValue One
Villa 7 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Bonita villa de playa con piscina privada y jardín situada en una zona tranquila cerca de Al…
$510,348
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