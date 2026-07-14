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Áticos con garaje en Venta Santa Pola, Španjolska

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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
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Ático Ático 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
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$444,020
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Value OneValue One
Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
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$472,127
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
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$432,635
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