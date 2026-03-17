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Casas con piscina en Venta en Santa Pola, Španjolska

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Villa 7 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Bonita villa de playa con piscina privada y jardín situada en una zona tranquila cerca de Al…
$510,348
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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