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Adosados con garaje en Venta en San Juan de Alicante, Španjolska

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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 4
Presentamos una casa adosada en cuatro niveles en la ciudad de San Juan. El apartamento está…
$1,23M
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