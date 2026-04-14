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Apartamentos en la montaña en venta en San Juan de Alicante, Španjolska

2 habitaciones
19
3 habitaciones
10
4 habitaciones
4
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
Impecable apartamento en la planta baja con jardín privado, zonas de coworking y piscina de …
$512,728
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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