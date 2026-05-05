Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Roque
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Piscina

Áticos con piscina en Venta San Roque, Španjolska

;
Ático Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545,549
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447,610
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
CoexCoex
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir