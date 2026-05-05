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Dúplex con Terraza en venta en San Roque, Španjolska

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Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556,584
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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