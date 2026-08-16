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Villas con piscina en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Número de plantas 2
Moderna y espaciosa villa con piscina privada y azotea, cerca de instalaciones deportivas y …
$553,048
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Increíble villa enorme con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca…
$434,866
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Villa 5 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Villa premium acogedora con piscina privada y una gran terraza en la azotea, situada junto a…
$481,512
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