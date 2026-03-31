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Adosados en la montaña en Venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Elegante y espaciosa casa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea y jardín, u…
$436,694
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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