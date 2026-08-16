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Casas con piscina en Venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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villas
49
bungalow
126
adosados
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7 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Número de plantas 2
Moderna y espaciosa villa con piscina privada y azotea, cerca de instalaciones deportivas y …
$553,048
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Elegante y espaciosa casa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea y jardín, u…
$436,694
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca d…
$395,854
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Increíble villa enorme con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca…
$434,866
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Sofisticado dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, piscina y vistas al…
$404,106
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Villa 5 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Villa premium acogedora con piscina privada y una gran terraza en la azotea, situada junto a…
$481,512
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