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Apartamentos con piscina en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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áticos
57
1 habitación
69
2 habitaciones
189
3 habitaciones
139
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23 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Elegante apartamento en la planta baja con 2 terrazas y acceso a la piscina comunitaria, sit…
$301,444
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 2/4
Atractivo apartamento en la planta media con terraza privada y piscina comunitaria en la ter…
$268,623
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 2
Fantástico ático en la playa con terraza privada en la azotea, vistas al mar y piscinas situ…
$820,943
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 1/2
Impresionante apartamento frente al mar con terraza, piscina y aparcamiento privado, ubicado…
$461,835
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 1/1
Encantador apartamento dúplex en la última planta con piscina privada, terraza en la azotea …
$376,115
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 1
Ático de lujo en la playa con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y a…
$949,948
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamento frente a la playa en la planta baja con un hermoso jardín, terraza y aparcamient…
$433,927
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Moderno apartamento en planta baja con jardín privado y piscina comunitaria situado en una z…
$368,186
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/4
Precioso estudio con acceso a la piscina comunitaria y terraza comunitaria en la azotea, cer…
$172,395
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/2
Elegante apartamento en la planta baja con terraza privada, acceso a la piscina y cocina mod…
$284,843
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 3
Acogedor apartamento en la planta baja con terraza comunitaria en la azotea, piscina y aparc…
$279,030
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Piso 1
Increíble apartamento frente al mar con vistas al mar, piscina y terraza situado en una zona…
$510,157
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/2
Hermoso ático moderno con terraza, piscina comunitaria situada en una zona privilegiada cerc…
$306,273
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$433,927
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 1
Precioso apartamento con amplia terraza y piscina comunitaria situado en una zona premium de…
$373,993
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 1/2
Fantástico apartamento en la planta media con terraza privada y acceso a la piscina comunita…
$288,871
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Ático Ático 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Piso 4/4
Ático brillante con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y piscina privada s…
$1,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
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San Pedro del Pinatar, Španjolska
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 4/4
Un ático increíble con preciosas vistas al mar, balcón privado y piscina comunitaria en la t…
$244,203
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Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$428,238
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Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 1
Encantador apartamento dúplex en la planta baja con piscina privada, terraza y patio, situad…
$370,311
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 2
Atractivo apartamento en planta baja con terraza privada y piscina comunitaria, situado cerc…
$324,721
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Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Precioso apartamento en la planta baja con piscina comunitaria, terraza comunitaria en la az…
$175,745
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