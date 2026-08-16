Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Pedro del Pinatar
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

;
áticos
57
1 habitación
69
2 habitaciones
189
3 habitaciones
139
Apartamento Borrar
Eliminar
15 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 2
Fantástico ático en la playa con terraza privada en la azotea, vistas al mar y piscinas situ…
$820,943
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 1/2
Impresionante apartamento frente al mar con terraza, piscina y aparcamiento privado, ubicado…
$461,835
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 1
Ático de lujo en la playa con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y a…
$949,948
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamento frente a la playa en la planta baja con un hermoso jardín, terraza y aparcamient…
$433,927
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 3
Acogedor apartamento en la planta baja con terraza comunitaria en la azotea, piscina y aparc…
$279,030
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Piso 1
Increíble apartamento frente al mar con vistas al mar, piscina y terraza situado en una zona…
$510,157
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 3 dormitorios con vistas laterales al mar . Apartamento de 3 dormitorios y 2 …
$255,661
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/2
Hermoso ático moderno con terraza, piscina comunitaria situada en una zona privilegiada cerc…
$306,273
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$433,927
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$310,633
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Piso 4/4
Ático brillante con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y piscina privada s…
$1,05M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$287,189
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 4/4
Un ático increíble con preciosas vistas al mar, balcón privado y piscina comunitaria en la t…
$244,203
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$428,238
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir