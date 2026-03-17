Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Pedro del Pinatar
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

áticos
45
1 habitación
39
2 habitaciones
128
3 habitaciones
130
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 3/4
Cautivador apartamento en la ciudad con acceso a pie a la playa, cocina de diseño y piscina …
$269,208
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir