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Apartamentos del lago en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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áticos
50
1 habitación
58
2 habitaciones
157
3 habitaciones
144
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2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/2
Elegante apartamento en la planta baja con terraza privada, acceso a la piscina y cocina mod…
$284,843
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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