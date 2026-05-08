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Apartamentos cerca del club de golf en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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áticos
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1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
144
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 3
Acogedor apartamento en la planta baja con terraza comunitaria en la azotea, piscina y aparc…
$279,030
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 1/2
Impresionante apartamento frente al mar con terraza, piscina y aparcamiento privado, ubicado…
$461,835
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$428,238
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AdriastarAdriastar
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