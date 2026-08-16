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Villas con piscina en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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9 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Increíble villa con una gran terraza, piscina privada, solarium y jardín cerca de un campo d…
$441,750
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Hermosa villa moderna con piscina privada, jardín y gran terraza en la azotea ubicada en una…
$420,954
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
$1,73M
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Esta encantadora vivienda destaca por su amplia parcela privada y un diseño pensado para dis…
$432,111
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada, jardín y enorme terraza en la azotea ubicada en la Costa …
$457,814
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
Fantástica villa con una gran terraza, piscina privada, solarium y jardín cerca de un campo …
$478,618
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 500 m²
Maison de Lujo con Patio Interior y Piscina PrivadaLa elegancia del diseño atemporal con el …
$1,71M
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Hermosa villa moderna con piscina privada, jardín y gran terraza en la azotea ubicada en una…
$424,357
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa con una gran terraza, piscina privada, solarium y jardín cerca de un cam…
$451,386
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