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Adosados con garaje en Venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa adosada reformada en una hermosa urbanización situada justo fuera de San Miguel…
$269,450
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Presentamos una amplia casa adosada en la ciudad de San Miguel de Salinas. San Miguel de Sal…
$340,048
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Adosado Adosado 7 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 7 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Amplia casa de 7 habitaciones en San Miguel . Amplio chalet adosado en esquina de 400 m2 con…
$406,802
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AdriastarAdriastar
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