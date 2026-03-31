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Áticos con Jardín en Venta San Miguel de Salinas, Španjolska

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2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2/3
Encantador ático con amplia terraza soleada, jardines verdes y piscina en la azotea situada …
$269,208
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 2/3
Brillante ático con oasis panorámico en la azotea, piscina y zona de descanso, situado en un…
$179,153
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