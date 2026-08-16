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Apartamentos con piscina en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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áticos
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1 habitación
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2 habitaciones
259
3 habitaciones
84
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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 1/2
Exclusivo ático de lujo de alta gama con piscina privada y gran terraza en la azotea en un c…
$620,094
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/3
Apartamento elegante con piscina en la azotea y zonas comunes verdes, idealmente situado cer…
$179,153
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en la planta baja con patio privado, elegante piscina en la azotea y zon…
$219,607
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