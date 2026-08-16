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Apartamentos en la montaña en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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áticos
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3 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en la planta baja con patio privado, elegante piscina en la azotea y zon…
$219,607
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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