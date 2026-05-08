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Apartamentos del lago en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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áticos
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1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 3
Apartamento acogedor en la planta baja con piscina en la azotea y zona de descanso situada c…
$127,314
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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