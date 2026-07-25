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Villas del lago en venta en Rojales, Španjolska

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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
4 dormitorios, 3 bañosSuperficie construida: 150 m2Tamaño de la parcela: 160 m2Clase de efic…
$432,604
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